Яценюк: Путин не будет разворачивать наступление на Донбассе до 29 июня

Об этом Яценюк заявил в интервью британскому изданию Financial Times, передает «Апостроф».

"Это все зависит от графика. Я не ожидаю, что (Путин — ред.) будет наступать до 29 июня, прежде чем ЕС должен принять решение о пролонгации санкций. Но шансы на новое наступление очень, очень высоки", — отметил он.

При этом он призвал Евросоюз не бояться России.

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"Это Россия должна бояться вас, каждого из нас. Не пугайтесь слова расширение. Если нас больше, мы сильнее, более успешны, получаем больше возможностей, все наши народы", — отметил украинский премьер.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил, что летом Украину может ожидать новое наступление со стороны пророссийских сил. Президент также рассказал, что не доверяет своему российскому коллеге Владимиру Путину.