Оккупанты в Ялте начали поиски "нелегалов"

Количество сотрудников российской полиции в оккупированной Ялте увеличат на время курортного сезона.

Об этом сообщают "Крым.Реалии" со ссылкой на пресс-службу горсовета оккупированной Ялты.

Заместитель начальника полиции городского управления Олег Топольницкий заявил, что «вопросу безопасности людей в регионе сотрудники МВД уделяют самое пристальное внимание».

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Он добавил, что новые кадры приступили к работе и в течение последних трёх дней занимаются «выявлением нелегальных лиц и лиц без определённого места жительства».

Как сообщалось ранее, в оккупированном РФ Крыму российские полицейские проводят так называемую операцию «Нелегал-2015».