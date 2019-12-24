Офицер озвучил угрозу для Украины после открытия ж/д движения по Крымскому мосту

23 декабря Путин открыл движение поездов по Крымскому мосту.

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что открытие железнодорожной ветки Крымского моста является "однозначной угрозой" для Украины.

"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – сказал он в комментарии "Обозревателю".

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Офицер констатировал, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу". В частности, "восстановлены ядерные склады, туда завезено ядерное оружие".

Кроме того, Россия "нагнала в Крым столько военной техники, сделали столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – добавил офицер.

Исходя из опасности Крымского моста, Лупаков заметил: "Для нас было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен, и чем быстрее, тем лучше. Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.

Как сообщалось, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров.