цей матеріал доступний українською

Офицер озвучил угрозу для Украины после открытия ж/д движения по Крымскому мосту

10:53, 24 декабря 2019
Политика
215 0
Иллюстрация REUTERS

Первый заместитель председателя Союза офицеров Украины Евгений Лупаков заявил, что открытие железнодорожной ветки Крымского моста является "однозначной угрозой" для Украины.

"Это однозначная угроза. Это ускоряет переброску войск в Крым, это дает больше возможностей для маневра", – сказал он в комментарии "Обозревателю".

Читайте такжеВ ООН отреагировали на пуск Россией поездов по крымскому мосту

Офицер констатировал, что за годы оккупации украинский полуостров превращен в "передовую военную базу России для наступления в Европу". В частности, "восстановлены ядерные склады, туда завезено ядерное оружие".

Кроме того, Россия "нагнала в Крым столько военной техники, сделали столько военных городков, что старых советских баз уже не хватает", – добавил офицер.

Исходя из опасности Крымского моста, Лупаков заметил: "Для нас было бы выгодно, чтобы Крымский мост был уничтожен или разрушен, и чем быстрее, тем лучше. Но желательно, чтобы это сделали сами россияне, природные или божественные силы", – пошутил он.

Как сообщалось, 23 декабря президент России Владимир Путин открыл движение поездов по незаконно построенному Крымскому мосту на аннексированный полуостров. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Путин#крымский мост