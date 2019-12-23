Премьер-визионер. Хороший парень – это не профессия

Прошло уже почти полгода после перезагрузки исполнительной власти – пора делать выводы. По факту, новое правительство не показало никаких конкретных результатов. Премьер Алексей Гончарук на поверку оказался визионером, но, к сожалению для страны, не более того. Чем отличаются визионеры – они могут великолепно продать первую встречу, но, скорее всего, провалят весь продукт. Он никогда не управлял крупной компанией с большим коллективом, и отсутствие такого опыта становится заметным. Уже сейчас видно, что он не справляется с менеджерскими задачами государственного масштаба. Более того, исходя из своих психологических характеристик, молодой премьер не может принять на себя роль лидера, за которым пойдет команда.

По итогам первых месяцев работы правительства стало очевидно, что глава правительства не способен ни заставить членов своего Кабинета Министров выполнять необходимые для становления экономики управленческие решения, ни настоять на своей позиции. Более того – он не может заставить сам себя выполнить то, что считает необходимым. Грубо говоря, ударить кулаком по столу и заявить: я считаю такой шаг правильным, и никто, включая Офис Президента или международных инвесторов, не будет вмешиваться в политику, проводимую моим правительством. А это значит, что уверенности в своих действиях у него нет.

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И, раз нет уверенности, то не будет и практического результата. Ведь нельзя сегодня говорить одно, завтра – другое, а послезавтра возвращаться к первоначальному варианту. Обещанное надо выполнять, особенно, если ты – премьер-министр. Мне кажется, Гончарук до сих пор не осознал, что является вторым лицом в государстве, а ведь это – сумасшедшее обязательство и тяжелая ноша ответственности.

В чем проблема визионеров? Они работают на картинку. А чиновники должны работать на результат. Их не должно беспокоить, как они выглядят по телевизору, они должны быть готовы к тому, что за их работу их будут «мочить». У Гончарука есть конкретная, поставленная им же самим задача – достичь роста экономики в 40% за 5 лет. Вместо ее достижения он беспокоится о том, что о нем сказали и в хорошем ли костюме он попал в кадр. Премьер должен осознать, что у него другие задачи. Он пришел отстраивать абсолютно разваленную экономику, и красивыми словами тут не отделаешься.

Кабмин, как госорган, отвечающий за экономику, со своей задачей не справляется

При этом задачи, которые он себе «нарезал», – 40% рост ВВП – абсолютно достижимы, мы стартуем с очень низкой экономической базы. Но для этого надо что-то менять в государстве, а правительство пытается решить проблемы старыми кадрами и инструментами, которые уже показали свою несостоятельность. Хотя, мы все понимаем – честно говоря, он просто согласился с этими кадрами и инструментами, навязанными со стороны. В итоге мы теряем время, которого и так нет. Кабмин, как госорган, отвечающий за экономику, со своей задачей не справляется. Вместо того, чтобы работать, правительство экспериментирует. «Ковровыми бомбардировками» пытаются бить по площадям: авось какой-то метод сработает.

Тревожным сигналом является и практика работы команды премьера с депутатским корпусом. Гончарук и министры не воспринимают парламентариев как сторону общего процесса, к которой необходимо прислушиваться. Премьер назначает встречи с депутатами, но на них не приходит. Дает обещания – и не выполняет. А депутаты – это не безропотные «винтики» в системе, с ними надо работать, они хотят видеть адекватную реакцию на свои предложения.

В реальной экономике необходимо не внимание привлекать, а добиваться от людей выполнения конкретных действий для достижения нужного тебе результата

Кадровая политика тоже оставляет желать лучшего. В команде премьера такие же визионеры, как и он, без практического опыта управления. Теоретики хороши, когда читают лекции, а аудитория им внемлет. А в реальной экономике необходимо не внимание привлекать, а добиваться от людей выполнения конкретных действий для достижения нужного тебе результата. Главному чиновнику государства нужно абсолютно самостоятельных и, часто, более опытных людей вынудить или замотивировать работать на единую цель и наладить контроль за ее достижением. Кроме этого, необходимо понимать, как нарисованная в твоей голове картинка работает не в теории, а на практике, с учетом всех особенностей и нюансов, даже если они тебе не нравятся. А с этим – проблемы, из-за чего иногда складывается ощущение, что правительство живет в своей, придуманной, Украине, а реальную страну не любит, не понимает и старается держаться от нее подальше.

Выход очевиден, и он – в кадровом переформатировании Кабмина. Например, сейчас в правительстве премьера-визионера поддерживает вице-премьер – такой же визионер. Похожая ситуация и с министрами. Исходя из этого, есть два рабочих варианта перезагрузки. В первом случае мы оставляем Гончарука в качестве премьера-визионера, а вице-премьером становится практик, который и будет воплощать в жизнь стратегическое видение. Такой практик получает четкую задачу, например, обеспечить 5-8% роста экономики, полный карт-бланш на реализацию этой задачи и кадровый карт-бланш с помесячными количественными и качественными показателями эффективности. В министерствах применяется та же кадровая политика. Каждый министр-визионер получает зама, который будет на практике решать поставленные задачи.

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…При втором варианте мы полностью меняем правительство теоретиков на правительство практиков. Кабмин Гончарука получает искреннюю благодарность за разработку нового видения развития Украины, которое будет внедрять уже новая команда. А министры-теоретики смогут вернутся к привычной жизни на западные гранты и лекциям типа «Что бы я сделал с экономикой Украины, если бы мне не мешали».

P.S. Да, я голосовал за Кабмин Гончарука. При этом исходил из того, что, во-первых, Владимир Зеленский имеет полное право на свою команду в исполнительной власти для проведения быстрых реформ – а его мы поддерживаем, во-вторых – надеялся, что Гончарук, после назначения, избавится от внешнего давления и покажет то, о чем так красиво рассказывал. Но Гончарук оказался абсолютно бесцветным, если не принимать во внимание его образ «денди».

Олег Дунда, народный депутат Украины (фракция «Слуга народа»)