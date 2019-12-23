У Зеленского прокомментировали поезда на Крымском мосту и визит Путина

В Представительстве президента в АРК такие действия России называют грубым нарушением государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

Представительство президента Украины Владимира Зеленского в Автономной Республике Крым отмечает противоправность запуска железнодорожного сообщения между Россией и временно оккупированным Крымом и осуждает очередной несогласованный с Украиной визит президента РФ Владимира Путина сегодня на полуостров.

Об этом говорится на странице представительства в Facebook.

В представительстве отмечают, что любой въезд или выезд на временно оккупированный Крым должен происходить только по согласованию с украинской стороной и через КПВВ на административной границе.

Кроме того, в представительстве заявляют, что визит Путина на временно оккупированную Россией территорию Украины - Автономную Республику Крым и Севастополь - "является грубым нарушением российской стороной государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, пренебрежением Кремлем общепризнанных принципов и норм международного права.

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Также в представительстве отмечают, что никакие действия РФ в отношении Крыма не изменят закрепленный в Конституции Украины и международно признанный статус АРК и Севастополя как неотъемлемых частей территории Украины.

Как сообщал УНИАН, 23 декабря Путин запустил движение поездов по мосту через Керченский пролив. По железной дороге моста он отправился на рельсовом автобусе из Керчи в Тамань.