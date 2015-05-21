Депутаты не захотели работать сегодня без перерыва до 18 часов

13:49, 21 мая 2015
Политика
437 0

Парламент не поддержал предложение председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана работать сегодня без перерыва до 18 часов.

Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР предложил, чтобы парламент не делал перерыв с 14 до 16 часов, как предусмотрено регламентом, и работал до 18 часов.

Читайте такжеРада предварительно разрешила создавать в городах муниципальную милицию

Но несколько раз голосование не давало результатов - голосование в 226 голосов. Всего было набрано 215 голосов народных депутатов.

Напомним, сегодня, 21 мая, Верховная Рада Украины приняла законы о денонсации Соглашений между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter