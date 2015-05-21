Депутаты не захотели работать сегодня без перерыва до 18 часов
13:49, 21 мая 2015Политика
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Парламент не поддержал предложение председателя Верховной Рады Украины Владимира Гройсмана работать сегодня без перерыва до 18 часов.
Несколько раз голосование не давало результатов / Фото УНИАН
Как передает корреспондент УНИАН, председатель ВР предложил, чтобы парламент не делал перерыв с 14 до 16 часов, как предусмотрено регламентом, и работал до 18 часов.
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Но несколько раз голосование не давало результатов - голосование в 226 голосов. Всего было набрано 215 голосов народных депутатов.
Напомним, сегодня, 21 мая, Верховная Рада Украины приняла законы о денонсации Соглашений между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации.
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