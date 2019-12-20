МИД и Минкульт совместно решают, как "разговаривать" с оккупированными территориями

Планируется создание специального русскоязычного телеканала.

Министерство иностранных дел сотрудничает с Министерством культуры, молодежи и спорта над формулировкой месседжей для жителей оккупированных территорий Украины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра иностранных дел Василий Боднар сообщил во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

На вопрос, каким образом и когда будет проводиться информационная политика на оккупированных территориях, Боднар ответил: "Мы тесно работаем с Министерством культуры в современном виде над тем, чтобы сформировать пакет месседжей для оккупированных территорий. И прежде всего, путем создания специального телеканала на русском языке, которым можно было доносить сигналы до оккупированной территории".