В МИД прокомментировали попытки Путина "посягать" на украинские земли

В МИД назвали выдумками слова Путина о том, что Северное Причерноморье является якобы извечной российской территорией.

Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар осуждает попытки президента Российской Федерации Владимира Путина «посягать» на украинские земли.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Боднар заявил, выступая во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде.

«Мы осуждаем любые попытки Российской Федерации посягать на территориальную целостность Украины», - отметил Боднар.

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В этой связи заместитель министра добавил, что «ни один нарратив Путина и никакие его выдумки не будут работать для нас».

«Более того, давайте обратимся к истории: кто кому принадлежал? Когда-то в свое время Москва была подчинена Киеву, так что, давайте говорить о корнях, а не о последствиях», - сказал Боднар.

Как известно, 19 декабря на пресс-конференции в Москве президент России Владимир Путин утверждал, что все Причерноморье и восточные украинские земли якобы никогда не принадлежали Украине и были присоединены к ней при создании Советского союза.

«Вот сейчас мы с коллегой из Украины говорили по поводу наших отношений. Но в ходе создания Советского Союза исконно русские территории, которые к Украине вообще никогда не имели никакого отношения (все Причерноморье, западные земли русские) были переданы Украине со странной формулировкой «для повышения процентного соотношения пролетариата на Украине», потому что Украина была сельской территорией и считалось, что это мелкобуржуазные представители крестьянства, их раскулачивали по всей стране. Это немного странное решение», - сказал Путин.