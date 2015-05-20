Порошенко пообещал Коморовскому изменить "закон об УПА"

Об этом сегодня УНИАН сообщила пресс-служба польского президента со ссылкой на телефоный разговор глав государств.

"Президент Украины заявил, что в ближайшее время в Верховную раду будет внесен законопроект, целью которого будет изменение норм об ответственности за нарушение закона о статусе борцов за независимость Украины в 20-м веке", - отметил министр по иностранным делам канцелярии главы польского государства Яромир Соколовский, слова которого приводит веб-сайт Президента Польши.

Согласно сообщению, Порошенко также сообщил Коморовскому об "отсутствии реального прогресса в реализации Минских договоренностей" и "сохранении напряженной ситуации в Донбассе".

Одновременно в сообщении на сайте президента Украины сказано только, что стороны "обменялись мнениями относительно саммита Восточного партнерства в Риге".

Читайте такжеЗаконы о воинах УПА и борьбе с советским прошлым вступят в силу 21 маяОб изменении закона «О правовом статусе и чествование памяти борцов за независимость Украины в ХХ веке» (№ 2538-1) говорил и председатель Верховной Рады Владимир Гройсман, сказал сегодня в эфире Польского радио глава МИД Польши Гжегож Схетына.

"Я несколько недель назад говорил с главой ВР Гройсманом и он мне говорил то же самое, что ВР планирует изменить эти записи (закон об УПА - ред.) и этого ждем от наших украинских партнеров", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, ранее Коморовский неоднократно говорил, что поляки должны понять позицию украинцев в деле героизации ОУН-УПА, которые боролись за независимость Украины, но в то же время назвал вредным для польско-украинского диалога введение упомянутым законом "наказания за дискуссию о роли этих организаций".