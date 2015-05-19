Эскалация конфликта в Украине угрожает безопасности всей Европы - глава МИД России

Глава МИД России Сергей Лавров в ходе выступления на 125-й министерской сессии Комитета министров Совета Европы заявил об опасности эскалации украинского кризиса для системы безопасности всей Европы. Об этом сообщает пресс-служба МИД РФ.

«Его дальнейшая эскалация, которую регулярно пытаются спровоцировать радикалы в Киеве и ряде других столиц, имела бы самые негативные последствия как для самой Украины, так и для всей системы европейской безопасности.», отметил дипломат.

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Лавров считает, что перспективы урегулирования конфликта напрямую зависят от выполнения сторонами Минских соглашений. В контексте их реализации Лавров также заявил о необходимости Совету Европы обеспечить контроль над процессом децентрализации в Украине.

«Следует добиваться скорейшего налаживания прямого диалога Киева с Донецком и Луганском, безотлагательного снятия бесчеловечной экономической блокады, проведения амнистии, осуществления инклюзивной конституционной, судебной и других реформ на Украине. Венецианская комиссия, СЕ в целом должны отстаивать свою принципиальную позицию в этих вопросах.», - говорится в сообщении.

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Также Лавров отметил необходимость «получить конкретные результаты работы созданной под эгидой СЕ Международной консультативной группы по содействию расследованию правонарушений на Украине, включая преступления на «майдане» и в Одессе».

Ранее УНИАН сообщал, что по мнению Сергея Лаврова, у США «несколько иное толкование» Минских соглашений, чем у России.