Эстонка Яника Мерило рассказала, почему решила уйти от министра Яценюка

Экс-советник министра экономики Айвараса Абромавичуса эстонка Яника Мерило подтвердила, что уже не является его советником и объяснила почему больше не будет давать советы министру.

Об этом она рассказала в комментарии для сайта "24".

"Я была советником на общественных началах, поэтому не называла бы мой уход "уходом из правительства". Для меня правительство - это министры и заместители министров, я была просто советником без каких-либо полномочий. Не думаю, что это знаковое событие", - подчеркнула Мерило.

Она добавила, что уже месяц не советует Абромавичусу, но зато через ICT Competence Center работает с несколькими министерствами, помогая в создании электронного правительства.

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"Мой уход был связан с тем, что для достижения цели - построения электронного правительства, эффективнее работать не с одним министерством, у которого ограничены в этой сфере полномочия, а сотрудничать со всеми, у которых есть интерес создавать электронные услуги и решения", - подчеркнула Мерило.

Она также сказала, что ее настроения остаются "положительно боевыми", а отход от советов министру экономики лишь положительно повлиял на инициативы по вопросам электронного правительства.

Напомним, вчера СМИ обнародовали информацию, что советник министра экономики Айвараса Абромавичуса эстонка Яника Мерило ушла из правительства.