В МИД Сербии прокомментировали визит крымских оккупантов в Белград

Говорят, что уважают территориальную целостность Украины.

В Министерстве иностранных дел Сербии прокомментировали недавний визит представителей оккупационных властей Крыма в Белград, заявив об уважении к территориальной целостности Украины.

Об этом отметил глава МИД Ивица Дачич, сообщает "Радио Свобода".

"Сербия уважает территориальную целостность Украины. Из-за этого никто из представителей исполнительной власти не встречался с делегацией Крыма", - сказал он.

Комментируя возможное нарушение Белградом положений Резолюции ООН, Дачич сказал, что речь идет о "общепринятом демарше, который постоянно получаем", и повторил, что в этом не участвовал никто из исполнительной власти.

Он также добавил, что с политическими деятелями из оккупированного полуострова в здании парламента в Белграде встретились лишь представители двух оппозиционных партий.

Как сообщал УНИАН, во время визита 4-7 декабря были проведены встречи с депутатами парламента Сербии. Представители "крымской власти" также приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма". Из-за этого МИД Украины уже выразил Сербии протест.