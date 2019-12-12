МИД выразил протест Сербии из-за визита оккупантов Крыма

Украина квалифицирует визит представителей аннексированного полуострова как попытку России легитимизировать незаконную оккупацию Крыма.

Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено недавним визитом представителей оккупационной администрации Крыма в Белград и их участием в официальных мероприятиях.

Об этом говорится в сообщении на сайте министерства.

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Отмечается, что во время визита 4-7 декабря были проведены встречи с депутатами парламента Сербии. Представители "крымской власти" также приняли участие в конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма".

Указанное воспринимается Украиной, отмечается в заявлении МИД, как недружественный акт, который нарушает положения резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27 марта 2014 года "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка России легитимизировать незаконную оккупацию Крыма.

В связи с этим 11 декабря для выражения протеста в МИД Украины была приглашена Временная поверенная в делах Республики Сербия в Украине Светлана Кошутич.