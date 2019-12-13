Следствие назвало предполагаемого организатора убийства Шеремета

В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко "возложил на себя функции организатора и руководителя группировки".

Следствие считает музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко организатором убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом говорится в тексте подозрения, врученного Кузьменко при обыске у нее дома в четверг, 12 декабря. Скан-копию подозрения на своей странице в Facebook опубликовал ее адвокат Влад Добош.

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"Досудебным следствием установлено, что Антоненко, увлекшись ультранационалистическими идеями, культивируя величие арийской расы, стремясь сделать свои взгляды объектом внимания общественности, пребывая на территории проведения АТО, из числа волонтеров и лиц, прошедших военную подготовку в составе добровольческих батальонов… решил создать организованную группу, чтобы в ее составе совершить убийство журналиста и радиоведущего Шеремета Павла Григорьевича", - говорится в тексте подозрения.

Для реализации своего умысла, согласно опубликованному адвокатом документу, Антоненко привлек Кузьменко, военнослужащую по контракту Яну Дугарь "и неустановленных досудебных следствием лиц, имевших аналогичные с ним взгляды и намерения, чтобы привлечь внимание общества к национал-радикальным идеям которые, по их мнению, смогут изменить жизнь".

В подозрении отмечается, что деятельность группы осуществлялась с четким разделением функций между ее участниками, при этом Антоненко "возложил на себя функции организатора и руководителя устойчивой группировки".

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря в Национальной полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пять человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним "Лиса"), Яну Дугарь и супругов Инну ("Пума") и Владислава ("Буча") Грищенко .

Правоохранители утверждают, что целью убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации в Украине.

По данным следствия, Дугарь якобы проводила разведку возле дома Шеремета и фотографировала на мобильный телефон камеры видеонаблюдения возле места преступления.