В Кремле назвали условие для изменения Минских соглашений

Спикер президента РФ ответил на слова Владимира Зеленского об изменении соглашений.

Для изменения Минских соглашений "нужна обоюдная воля сторон конфликта". Так в Кремле ответили на слова президента Владимира Зеленского.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".

Песков заявил, что о такой возможности нужно спрашивать не Кремль, а "самопровозглашенные республики".

"Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик. Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно", - сказал он.

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Накануне Зеленский заявил о необходимости обязательно изменить Минские соглашения, поскольку передача контроля над границей после выборов в ОРДЛО является неприемлемым пунктом.