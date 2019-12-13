В Кремле назвали условие для изменения Минских соглашений
Для изменения Минских соглашений "нужна обоюдная воля сторон конфликта". Так в Кремле ответили на слова президента Владимира Зеленского.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает "РИА Новости".
Песков заявил, что о такой возможности нужно спрашивать не Кремль, а "самопровозглашенные республики".
"Под минским комплексом мер стоит подпись представителей самопровозглашенных республик. Соответственно, говорить о любых новациях, не узнавая точку зрения и позицию представителей самопровозглашенных республик, можно, но это малоперспективно", - сказал он.
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Накануне Зеленский заявил о необходимости обязательно изменить Минские соглашения, поскольку передача контроля над границей после выборов в ОРДЛО является неприемлемым пунктом.