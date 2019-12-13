Аваков заявил, что у следствия есть данные об инициаторах убийства Шеремета

По словам министра, это дело не является расследованным и раскрытым, следствие еще продолжается.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что у следствия есть данные об инициаторах убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом он сообщил во время ток-шоу «Право на власть» на телеканале «1+1».

Читайте такжеНа данное время вручены подозрения трем из пяти подозреваемых в убийстве Шеремета«Это дело не является расследованным и раскрытым, следствие еще продолжается. Сегодня мы провели фазу, когда задержали целую группу, и им предъявлены обвинения, которые, на наш взгляд, обоснованные. И поэтому мы сегодня сделали беспрецедентный и большой брифинг. Потому что тема очень животрепещущая, очень волнующая и будоражащая умы, и мы хотели дать максимум информации, чтобы все понимали нашу позицию», – заявил он.

Аваков отметил, что у правоохранителей пока нет ответов на все вопросы по делу. «У нас нет ответов по механизму взаимодействия. У нас в некоторых случаях, еще стоят вопросы по роли некоторых людей. И, в том числе, мы видим людей, которые инициировали это преступление», – добавил он.

«К сожалению, я не все могу сказать, что нам известно. Сегодня на брифинге было едва 5-7%, может 10% от известных фактов, которые нам известны, которые мы можем выложить. Я думаю, что в этом деле будут еще новости и еще информация», – отметил глава МВД.

«Мы считаем, что наши аргументы очень серьезные... Убеждены, что мы не ошиблись», – резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016 года в результате взрыва автомобиля.

12 декабря, в полиции заявили, что в причастности к убийству Шеремета подозревают пятерых человек: музыканта Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко (псевдоним «Лиса»), Яну Дугарь и супругов Инну («Пума») и Владислава («Буча») Грищенко.