Программа МВФ и общее авиапространство: Зеленский провел телефонный разговор с президентом Еврокомиссии

Глава государства проинформировал главу Европейской комиссии об итогах саммита в "нормандском формате".

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляен.

Об этом сообщили в Офисе президента.

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«Глава государства проинформировал главу Европейской комиссии об итогах саммита в «нормандском формате», который состоялся 9 декабря в Париже, и отметил важность выполнения Российской Федерацией достигнутых договоренностей», – говорится в сообщении.

Отдельное внимание собеседники уделили вопросу обеспечения бесперебойного транзита газа по газопроводам Украины и перспективам заключения нового соглашения с Российской Федерацией. Договорено продолжить соответствующую работу, в частности по поддержке нового состава Европейской комиссии в трехстороннем формате.

В контексте достижения договоренностей с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе расширенного финансирования президент Украины и президент Европейской комиссии согласовали шаги, необходимые для выделения в ближайшее время второго транша макрофинансовой помощи ЕС в объеме 500 миллионов евро.

Владимир Зеленский также предложил найти пути для скорейшего подписания Соглашения между Украиной и ЕС об общем авиационном пространстве.

Ранее УНИАН сообщал, что Евросоюз признал Боснию и Герцеговину не готовой к членству.