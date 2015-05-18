Яценюк: "Кто не хочет работать в европейской коалиции - на выход"

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на презентации Плана законодательного обеспечения реформ с участием председателя Верховной Рады Владимира Гройсмана и руководителей фракций коалиции.

По словам Яценюка, “кто не хочет работать в европейской коалиции - на выход, кто не берет на себя ответственность, заявите об этом”.

Как сказал премьер, кое-кто уже об этом заявляет. При этом Яценюк не назвал эти политические силы.

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Он подчеркнул, что некоторые политические силы хотят переложить всю ответственность на правительство. Яценюк заявил: “Я эту ответственность принял, и дальше ее буду нести, и это не только потому, что у меня нет другого выхода, а это потому, что нет другого выхода у Украины, потому что это то, что необходимо сделать для государства”.

Премьер отметил, что в парламентской коалиции более 300 народных депутатов, но важно, чтобы она была не формальной, а фактической. “И когда отдельные политические силы коалиции занимают уже сейчас роль и место оппозиции, то им надо выйти из коалиции и честно заявить на всю страну: нас не интересует судьба страны, мы шли под одними лозунгами, но в связи с тем, что началась избирательная кампания в местные органы власти, нас интересует популизм и рейтинг, и все, что мы обещали до выборов, не соответствует действительности, и мы популисты, как и все наши предшественники, мы лжецы, как и те политические силы, которые были в предыдущих парламентах, мы не хотим брать на себя ответственность, а мы хотим найти тех, кто виноват, и здесь мы мастера рассказывать, кто виноват”, - заявил Яценюк.

По его словам, все политические силы в составе коалиции должны работать вместе и «нести эту трудную ношу, какая бы она ни была тяжелая».