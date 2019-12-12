В РФ заявили о невозможности изменения Минских соглашений
В России убеждены, что изменения Минских соглашений, которое ранее инициировали в Украине, быть не может.
Об этом заявил российский представитель на переговорах в Минске Борис Грызлов, передает "ТАСС".
Грызлов считает, что заявления о возможных изменениях в документе "носят провокационный характер и способны осложнить ситуацию на Донбассе".
"Вновь подчеркну: никаких изменений в Минские договоренности не будет и быть не может. Вся работа и контактной группы, и "нормандского формата" направлена на их выполнение", - сказал он и назвал Минские соглашения нерушимыми.
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"Это касается и перечня мер, и последовательности их выполнения. Это было четко подтверждено на недавнем "парижском саммите", - добавил он.
По словам Грызлова, заявления о пересмотре "приносят Украине только вред".
Как сообщал УНИАН, представитель Украины в ТКГ в Минске Алексей Резников анонсировал подготовку изменений в Минские соглашения до следующего "нормандского саммита".