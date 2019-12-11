"Трамп никуда не денется": в Меджлисе оценили идею Зеленского по Крыму
Украина может заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа относительно вопроса возвращения аннексированного Крыма, если четко определит свой план действий в отношении полуострова.
Читайте такжеЗакон об особом статусе ОРДЛО будет продлен на час в действующей редакции – Зеленский
Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, оценивая намерение президента Украины Владимира Зеленского привлечь Вашингтон к переговорам относительно Крыма, передает «Обозреватель».
"Если президент имеет четкую позицию и знает, что за ним Украина, которая никогда никому не простит захваченные территории, он будет говорить – мне плевать, что там считает Путин и тем более его шавки", – заявил депутат.
По его мнению, Зеленский должен "четко позиционировать принципы, как мы будем двигаться как государство в этом вопросе, тогда и Трамп присоединится, никуда не денется".