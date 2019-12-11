"Трамп никуда не денется": в Меджлисе оценили идею Зеленского по Крыму

По мнению заместителя председателя Меджлиса, Зеленский должен "четко позиционировать принципы, как мы будем двигаться как государство".

Украина может заручиться поддержкой президента США Дональда Трампа относительно вопроса возвращения аннексированного Крыма, если четко определит свой план действий в отношении полуострова.

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Об этом заявил заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, оценивая намерение президента Украины Владимира Зеленского привлечь Вашингтон к переговорам относительно Крыма, передает «Обозреватель».

"Если президент имеет четкую позицию и знает, что за ним Украина, которая никогда никому не простит захваченные территории, он будет говорить – мне плевать, что там считает Путин и тем более его шавки", – заявил депутат.

По его мнению, Зеленский должен "четко позиционировать принципы, как мы будем двигаться как государство в этом вопросе, тогда и Трамп присоединится, никуда не денется".