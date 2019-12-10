В Кремле не исключают изменения "нормандского формата", но есть условие

Песков заявил о необходимости "учесть точки зрения" боевиков.

Кремль не исключает возможности изменения "нормандского формата", о чем ранее говорил президент Украины Владимир Зеленский.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российский РБК.

При этом, поясняет Песков, изменить формат можно лишь при согласовании "со всеми участниками", имея в виду представителей боевиков на оккупированном Донбассе.

"Без их мнений и учета их точек зрения, а главное без контакта Киева с их представителями, - найти решение весьма и весьма сложно", - заявили в Кремле.

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Как сообщал УНИАН, уже стало известно место проведения следующего "нормандского саммита".