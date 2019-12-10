В Кремле не исключают изменения "нормандского формата", но есть условие

14:55, 10 декабря 2019
Политика
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У Путина не исключили изменения формата переговоров по Донбассу / фото: УНИАН

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает российский РБК.

При этом, поясняет Песков, изменить формат можно лишь при согласовании "со всеми участниками", имея в виду представителей боевиков на оккупированном Донбассе.

"Без их мнений и учета их точек зрения, а главное без контакта Киева с их представителями, - найти решение весьма и весьма сложно", - заявили в Кремле.

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Как сообщал УНИАН, уже стало известно место проведения следующего "нормандского саммита".

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Теги: #Кремль#нормандский формат