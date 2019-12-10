Из ОРДЛО должны освободить 72 украинских заложников – Зеленский

Президент сказал, что ему сложно говорить о датах, но «очень хочется это сделать до конца года».

Президент Украины Владимир Зеленский заявил о согласовании во время встречи «нормандской четверки» обмена удерживаемыми лицами, в рамках которого освободят 72 украинских заложника из ОРДЛО.

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Об этом глава государства сообщил журналистам во время пресс-подхода в Париже.

«Обмен. Честно говоря, «всех на всех» - это абстрактный вопрос. Мы договорились для начала (обменять - УНИАН) всех согласованных на всех согласованных. Сейчас покажут нам списки, сейчас речь идет о Донбассе», - сказал он.

Зеленский также отметил, что вопрос обмена имеет три стороны: первая - те, кто в Украине, и те, кто в оккупированном Донбассе; вторая - удерживаемые в России и третья - удерживаемые в Крыму.

«Я хотел сразу все совместить, но это сложно. Однако мы проговорили, что мы будем об этом говорить и будем решать, каким образом это делать. Давайте сделаем первый шаг. Это большой шаг, потому что 72 человека могут приехать домой. Я этого очень хочу», - подчеркнул президент.

Зеленский подчеркнул, что ему сложно говорить о датах (обмена), но ему «очень хочется это сделать до конца года».