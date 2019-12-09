Самолет Путина приземлился в парижском аэропорту "Шарль-де-Голль"

Сегодня в Париже состоится встреча лидеров стран "нормандской четверки".

Президент России Владимир Путин прибыл в Париж для встречи лидеров стран «нормандской четверки».

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Как передает корреспондент УНИАН в РФ, самолет Путина приземлился в аэропорту «Шарль-де-Голль». Посадку транслировали в прямом эфире российские СМИ.

Напомним, сегодня, 9 декабря, в Париже президент страны Владимир Зеленский, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент РФ Владимир Путин обсудят возможные шаги к установлению мира на Донбассе.

После саммита «нормандской четверки» в Париже состоится двусторонняя встреча президента Украины Владимира Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным.