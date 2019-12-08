В Киеве проходит вече за "красные линии" в переговорах с Путиным: онлайн-трансляция

Акцию устроили накануне первой за несколько лет Нормандской встречи.

На Майдане Независимости в Киеве началась массовая акция«Красные линии» для Зеленского», которую устроили партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

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Акцию устроили накануне Нормандской встречи, где президент Владимир Зеленский встретится с лидерами Франции, Германии и России.

Согласно анонсу вече в Facebook, организаторы требуют не идти на компромиссы с Москвой по ряду вопросов. В частности, – относительно мира на Донбассе, деоккупации Крыма и евроатлантического курса Украины.

Напомним, на 9 декабря запланирована встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Это первая подобная встреча с осени 2016 года.