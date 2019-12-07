Украина не будет разговаривать с боевиками, к ТКГ надо привлечь переселенцев - Зеленский

Президент считает, что в Трехсторонний группе должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев и другие украинские города.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не будет разговаривать с боевиками и предлагает привлечь к переговорам в Минске в рамках работы Трехсторонней контактной группы переселенцев с Донбасса.

Об этом он сообщил в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Украина не разговаривает с боевиками, но все должны знать, как это происходит 5 лет, как происходят разговоры в Трехсторонний контактной группе - там присутствует Украина, Россия, ОБСЕ и представители временно оккупированных территорий, то есть они там есть. Напрямую президент с ними не разговаривает и не будет разговаривать, это понятно", - заявил он.

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Президент подчеркнул, что надо понимать, что не все, кто на Донбассе, являются сепаратистами. "Много людей, пересекающих КПВВ, я с ними встречался в Станице Луганской, в Золотом, они хотят прекращения войны, они говорят, что они не хотят в Россию, что они украинцы и хотят быть в Украине", - подчеркнул он.

"Я думаю, что в Трехсторонний группе у нас должны быть представители Донбасса, которые переехали в Киев, другие города. Если они говорят - разговаривайте с жителями оккупированных территорий - это очень просто, давайте разговаривать со всеми. Те, кто переехали, пусть они тоже приедут в Минск, сядут за стол и скажут, почему они переехали, что произошло. Это правильно", - добавил глава государства.

Напомним, ранее помощник президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев планирует изменить "представителей" временно оккупированных территорий Донбасса в составе Трехсторонней контактной группы. "Все время почему-то "представителями" (оккупированных - УНИАН) территорий почему-то были представители неопределенных организаций, которые сегодня не воспринимаются официально ни одним государством и даже Россией. Мы считаем, что это несправедливо", - отметил он.