"Не признаны даже Россией": Киев предлагает изменить "представителей" ОРДЛО на переговорах в Минске

Помощник президента Украины Андрей Ермак считает, что оккупированные территории Донецкой и Луганской областей в минской группе должны представлять известные авторитетные личности: бизнесмены, спортсмены или деятели культуры.

Киев планирует изменить "представителей" временно оккупированных территорий Донбасса в составе Трехсторонней контактной группы.

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Об этом помощник президента Украины Андрей Ермак заявил во время панельной дискуссии на тему: "Украина: большие ожидания" в Королевском институте международных отношений Chatham House в Лондоне.

Он напомнил, что в составе ТКГ есть представители Украины, России и ОБСЕ, а также оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

«И всё время почему-то «представителями» (оккупированных - УНИАН) территорий почему-то были представители неопределенных организаций, которые сегодня не воспринимаются официально ни одним государством и даже Россией.

Мы считаем, что это несправедливо, и поэтому предлагаем следующую идею: мы имеем девять районов в Луганской области и девять - Донецкой, и было бы логично, чтобы мы имели по одному представителю от той стороны, то есть 18 человек, и 18 человек, которых назначим мы.

И мы предлагаем, чтобы представителями (оккупированных - УНИАН) территорий были люди, которые сегодня имеют какую-то связь, которые имеют прописку в тех 18 районах, имеют какую-то недвижимость или бизнес, то есть имеют юридическое подтверждение, что они могут представлять эти районы», - пояснил он.

Ермак отметил, что такими людьми могут быть известные спортсмены, деятели культуры и другие люди, которые имеют «высокий авторитет».

«Эти 36 выберут 6 человек, три и три, и именно они будут представлять территории. Россияне всегда говорят, что мы должны говорить с территориями, но мы не можем говорить с людьми, которых не признает международное право, но мы готовы говорить с нашими гражданами. Если мы согласуем это, то это будет очень революционное решение, которое кардинально изменит расписание, так как до сегодняшнего дня мы имели только представителей тех неопределенных группировок, которые присутствовали в качестве экспертов», - сказал помощник президента.