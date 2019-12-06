Гончарук считает, что оснований для отставок в Кабмине нет
17:50, 06 декабря 2019Политика
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Деятельность министров премьер предлагает оценивать по итогам шести месяцев.
Гончарук говорит, что оценивать его министров еще не время / Фото: УНИАН
Оснований для отставок в Кабинете министров по итогам первых четырех месяцев его работы - нет.
Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, сообщает "РБК-Украина".
"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода", - считает премьер.
По его словам, почти каждого из министров его правительства "атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность".
Как сообщал УНИАН, Гончарук также рассказал о работе с главой МВД Арсеном Аваковым.
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