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Гончарук считает, что оснований для отставок в Кабмине нет

17:50, 06 декабря 2019
Политика
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Гончарук говорит, что оценивать его министров еще не время / Фото: УНИАН

Об этом заявил глава правительства Алексей Гончарук, сообщает "РБК-Украина".

"Деятельность каждого из министерств нужно оценивать за адекватный период, по моему мнению, это минимум полгода", - считает премьер.

По его словам, почти каждого из министров его правительства "атакует какая-то группа, интересы которой затрагивает его деятельность".

Как сообщал УНИАН, Гончарук также рассказал о работе с главой МВД Арсеном Аваковым.

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Теги: #министры#Алексей Гончарукпогода в Киеве