В Евросоюзе выразили поддержку саммиту «нормандской четверки» и реализации Минских соглашений

В Евросоюзе призывают все стороны выполнить их обязательства с целью реализации Минских соглашений.

В Европейском Союзе выразили решительную поддержку саммиту лидеров стран «нормандской четверки», который 9 декабря состоится в Париже, и реализации Минских соглашений.

Об этом на брифинге в Брюсселе заявил представитель по иностранным делам и политике безопасности в Европейской комиссии Петер Стано, видеозапись которого размещена на сайте аудиовизуальных услуг Еврокомиссии.

Читайте такжеНормандский саммит: у Путина подтвердили запланированную отдельную встречу с Зеленским в Париже

«ЕС не является частью «нормандского формата». Единственное, что я могу сказать от имени ЕС, мы решительно поддерживаем этот формат и мы решительно поддерживаем выполнение Минских соглашений. И мы настоятельно призываем всех партнеров выполнить все их обязательства, которые обеспечат реализацию этого соглашения, поскольку в итоге речь идет о людях в Украине», - заявил Стано.