"Народ Украины никогда не предаст вас": Разумков поздравил военнослужащих с Днем ВСУ (фото)

Спикер парламента поблагодарил военных за непростую службу, которую им приходится нести, и за готовность до последнего защищать государство и украинский народ.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил.

«Вы с достоинством уже пятый год с оружием в руках защищаете Украину. Именно от вас сегодня зависит спокойствие наших родных и близких», - отметил спикер парламента в поздравлении, текст которого передан УНИАН пресс-службой ВР.

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Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков поздравил военнослужащих с Днем Вооруженных сил.

«Вы с достоинством уже пятый год с оружием в руках защищаете Украину. Именно от вас сегодня зависит спокойствие наших родных и близких», - отметил спикер парламента в поздравлении, текст которого передан УНИАН пресс-службой ВР.

Он поблагодарил военных за непростую службу, которую им приходится нести, и за готовность до последнего защищать государство и украинский народ.

Разумков пожелал им мира, спокойствия и согласия, а тем, кто сегодня находится на передовой, вернуться домой живыми и невредимыми.

«Вы клялись никогда не предать народ Украины. Народ Украины никогда не предаст вас!» - отметил спикер парламента.

Кроме того Дмитрий Разумков почтил память военнослужащих, погибших за свободу, независимость и территориальную целостность Украины, возложением цветов к Стеле с Колоколом памяти на территории Мемориального комплекса «Зал памяти».

Разумков также почтил память погибших минутой молчания.

«В Книгу памяти сейчас занесены 2627 погибших в боях военнослужащих Вооруженных сил Украины и 440 погибших от других силовых структур. Это огромное количество граждан Украины, которые всегда стремились к миру и свободе. Но ни один из этих воинов не должен быть забытым, ведь им мы обязаны спокойствием в наших семьях», - подчеркнул председатель Верховной Рады.

Ранее, как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский поздравил военнослужащих и добровольцев с Днем Вооруженных сил и заявил, что мощное войско является гарантией нашей свободы, независимости и самостоятельного развития страны.

Сегодня, 6 декабря, отмечают День Вооруженных сил Украины. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХII от 19 октября 1993 года.

6 декабря 1991 года Верховная Рада приняла законы «О Вооруженных силах Украины» и «Об обороне Украины».