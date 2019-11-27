Новый обмен пленными: в ТКГ рассказали о сроках и ведущейся работе

Мартин Сайдик рассчитывает, что обмен "состоится в обозримое время".

Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ в Украине и в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе посол Мартин Сайдик выражает надежду, что обмен удерживаемыми лицами на Донбассе состоится в обозримом будущем.

Читайте такжеУкраина выполнила все необходимые условия для встречи в «нормандском формате» - секретарь СНБОКак сообщает БЕЛТА, об этом Сайдик заявил сегодня после очередной встречи в рамках ТКГ и её рабочих групп в Минске.

В частности, отвечая на вопрос о результатах дискуссии по обмену удерживаемыми лицами, спецпредставитель ОБСЕ отметил, что ведется очень серьезная работа.

Дипломат убежден, что стороны хотят обмена. «Надеюсь, что он состоится в обозримое время», – заявил Сайдик.

Также он сказал, что политическая рабочая подгруппа продолжила обсуждение вопросов по имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии и местным выборам.

Кроме того, экономическая рабочая подгруппа среди прочего сегодня уделила особое внимание вопросам водоснабжения, а также выплаты пенсий.

Следующее заседание контактной группы в Минске запланировано на 18 декабря.