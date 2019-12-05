ВР рассмотрит Избирательный кодекс в следующий четверг или 17 декабря - Корниенко

В "Слуге народа" заявили о необходимости доработки законопроекта.

Верховная Рада Украины будет рассматривать Избирательный кодекс в следующий четверг или 17 декабря.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал первый заместитель председателя фракции «Слуга народа» Александр Корниенко.

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Он отметил, что еще необходима доработка законопроекта.

«Мы решили еще взять паузу, например на неделю, до следующего четверга, а следующий четверг, скорее всего будет пленарным, потому что вчера Регламентный комитет внес такое постановление, или до вторника 17 декабря», - заявил Корниенко.

По его словам, предполагается создать «такую небольшую неформальную рабочую группу - из членов комитета, из представителей фракций, которые разбираются в избирательном законодательстве, для того, чтобы привести в соответствие вето президента с конечным текстом, то есть сделать определенные корректировки с тем, чтобы мы могли эти предложения рассмотреть».

Как сообщал УНИАН, 11 июля Верховная Рада приняла Избирательный кодекс (№ 31121).

В новом объединяются 5 действующих сегодня законов: о выборах народных депутатов, о президентских выборах, о местных выборах, о Центральной избирательной комиссии и о Едином государственном реестре избирателей.

13 сентября президент Владимир Зеленский вернул парламенту кодекс со своими предложениями.

Сегодня, 5 декабря, ВР отложила рассмотрение предложений президента в Избирательный кодекс.