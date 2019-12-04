Украина выразит демарш Казахстану из-за отрицания Токаевым аннексии Крыма - МИД

В МИД заявляют, что слова Токаева не только противоречат основам украинско-казахстанских отношений, но и международно-признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генеральной ассамблеи ООН

Украина выразит демарш Казахстану в связи с отрицанием президентом этой страны Касым-Жомартом Токаевым аннексии украинского Крыма Россией.

Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.

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«Глубоко обеспокоены сообщениями СМИ о высказываниях президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева в связи с отрицанием аннексии украинского Крыма Россией», - говорится в заявлении.

В частности, Зеленко отметила, что Украина всегда рассматривала Казахстан как своего партнера и друга.

«Принципы взаимного доверия, уважения независимости, государственного суверенитета, территориальной целостности и нерушимости границ, равноправия и невмешательства во внутренние дела друг друга, а также неукоснительное соблюдение общепризнанных норм международного права, лежащих в основе межгосударственных отношений между Украиной и Республикой Казахстан. Эти основы зафиксированы в подписанном еще в 1994 году Договоре о дружбе и сотрудничестве, и с тех пор наше государство неуклонно их придерживалось», - заявила Зеленко.

Пресс-секретарь отметила, что слова Токаева не только противоречат вышеприведенным принципам украинско-казахстанских отношений, но и международно признанной позиции, зафиксированной в резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 27 марта 2014 года под названием «Территориальная целостность Украины».

«Особенно обидно, что такие слова президента Казахстана прозвучали накануне министерского заседания ОБСЕ, - организации, членами которой являются обе страны, а одним из основных принципов ее, согласно Хельсинкскому заключительному акту, является уважение суверенитета и территориальной целостности государств», - говорится в заявлении.

В этой связи отмечается, что «казахстанской стороне будут сделаны соответствующие демарши».

Ранее в интервью немецкому изданию Deutsche Welle президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что не считает то, что «произошло в Крыму», аннексией. По его словам, в Казахстане всегда верили в «мудрость российского руководства».