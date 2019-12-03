В деле о драке Ляшко с Герусом появился еще один подозреваемый

Прокурор будет ходатайствовать в суде о домашнем аресте подозреваемому.

Бориспольская местная прокуратура сообщила охраннику Олега Ляшко о подозрении в пособничестве при нападении на народного депутата Андрея Геруса.

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Информация о подозрении появилась на сайте Прокуратуры Киевской области. Речь идет о . 5 ст. 27, ч. 2 ст. 346 УК Украины – пособничество уместного нанесения народному депутату Украины легких телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью.

«По данным следствия, 6 ноября текущего года подозреваемый совместно с бывшим народным депутатом в помещении международного аэропорта «Борисполь» способствовал совершению преступления против действующего народного депутата Украины», – говорится в сообщении прокуратуры.

Прокурор будет ходатайствовать в суде о домашнем аресте подозреваемому.

Напомним, 6 ноября экс-нардеп Олег Ляшко подрался с нынешним нардепом от "Слуги народа" и председателем парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом. Ляшко обвинил Геруса в том, что тот, мол, лоббировал открытие украинского рынка для российской электроэнергии. Позже полиция открыла уголовное производство из-за драки Ляшко с Герусом.

18 ноября Ляшко было сообщено о подозрении по ч. 2 ст. 346 (угроза или насилие в отношении государственного деятеля, умышленное причинение такому лицу телесных повреждений в связи с его государственной деятельностью) Уголовного кодекса Украины. Ожидалось, что в тот же день суд будет выбирать ему меру пресечения.

Суд отказался брать Ляшко под стражу, отпустив «радикала» под личное поручительство нардепов Сюмар и Волынца.