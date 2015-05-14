Рада призвала мировых лидеров осудить нарушение прав и свобод крымскотатарского народа

Парламент принял постановление “Об обращении Верховной Рады Украины к ООН, Европарламенту, ПАСЕ, Парламентской ассамблее ОБСЕ, мировым лидерам и всем членам международного сообщества относительно осуждения нарушений прав и свобод крымскотатарского народа”.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное постановление проголосовали 247 из 329 народных депутатов.

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Парламент поручил председателю Верховной Рады Владимиру Гройсману безотлагательно направить это обращение в ООН, Европарламент, ПАСЕ, Парламентскую ассамблею ОБСЕ, а также мировым лидерам.

Как сообщал УНИАН ранее, власти Крыма используют праздник Хыдырлез для разделения крымскотатарского народа.По словам лидера Меджлиса Рефата Чубарова, крымчанам необходимо не дать тем, кто оккупировал Крым, «возможность втянуть их в эти грязные игры».