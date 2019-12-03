Кулеба: встреча "тет-а-тет" с Путиным состоится только ради интересов Украины
Нормандский саммит – довольно гибкий формат, который предусматривает отступления после протокольной части.
Об этом в эфире Свободы слова сообщил вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Дмитрий Кулеба.
Читайте такжеЗеленский намерен подписать международное соглашение о безопасности в Европе - Кулеба
«Мы не будем в Нормандии делать одной вещи – мы не будем позволять нашим коллегам из РФ создавать любое впечатление того, что президент Зеленский договаривается о чем-то с Путиным за спиной наших союзников, а также за спиной украинского народа», – сказал он, отвечая на вопрос, состоится ли частная встреча Путина и Зеленского.
По словам Кулебы, потребность в диалоге с Путиным «может возникнуть очень спонтанно».
«Вспомните, кстати, Минск. Как проходили переговоры в 2015-м? Как менялись разные форматы. Заранее это все не было запланировано. Но если ради защиты интересов Украины надо провести такую встречу, она будет проведена. Если она даст возможность сделать шаг вперед. В то же время ни одна попытка расколоть нас и наших партнеров не будет допущена», – отметил он.
Кулеба также добавил, что украинская сторона не знает, как пройдет «нормандский саммит» и чего от него ждать, «потому что за столом будут сидеть гроссмейстеры».
Как сообщал УНИАН, встреча лидеров Украины, Германии, Франции и РФ запланирована на 9 декабря в Париже.
Ранее Песков заявил, что Зеленский и Путин во время встречи могут обсудить проблемные аспекты газовых переговоров двух стран.