Зеленский прокомментировал желание Макрона улучшить отношения с Россией

Президент отметил, что лидеры Европы пообещали сохранить санкции против Москвы до возврата оккупированных территорий.

Президент Владимир Зеленский уверен, что президент Франции Эммануэль Макрон поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины.

Об этом он сказал в интервью немецкому изданию Spiegel Online, пишет ТСН.

У Зеленского попросили прокомментировать слова Макрона о "смерти мозга" НАТО и его желание улучшить отношения с Москвой. Слова французского президента об Альянсе Зеленский комментировать не стал: "Я не знаю, как именно он это сформулировал. И я не могу комментировать НАТО, потому что мы не являемся членом".

"Я адресовал ему украинскую позицию, и он сказал, что, конечно, мы поддерживаем территориальную целостность и суверенитет Украины. Лидеры Европы гарантировали мне, что санкционная политика сохранится до тех пор, пока мы не вернем все наши утраченные территории", – сказал Зеленский.

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Напомним, Эммануэль Макрон призвал к реформированию НАТО, поскольку организация страдает от "смерти мозга". Президент посетовал, что США демонстрируют признаки "разворота спиной к нам". Об этом, мол, свидетельствует внезапное решение президента Дональда Трампа вывести войска из северо-восточной Сирии без консультаций с союзниками. Этот шаг стал неожиданным для ведущих европейских государств НАТО - Франции, Великобритании и Германии - и проложил путь для Турции, другого члена НАТО, начать трансграничную военную операцию, направленную против сил сирийских курдов. В то же время Макрон не согласен с тем, что в НАТО неспособны реагировать на наступление Турции и заявил, что пора Европе перестать действовать как младший союзник США, когда дело касается Ближнего Востока.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что его страна не заинтересована в изоляции России. Он говорил, что Франция должна пересмотреть отношения с Россией. По его мнению, это один из приоритетов внешней политики страны. Он также считает, что новые санкции против России "не в наших интересах".