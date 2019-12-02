Кулеба о заявлении главы Госдумы об угрозе потери областей: "Готовы принять пару областей РФ"

По словам Дмитрия Кулебы, из состава Украины никакие области выходить не собираются.

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба отреагировал на заявление спикера Госдумы РФ Вячеслава Володина о возможности "выхода из состава Украины ряда областей".

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По словам Кулебы, из состава Украины никакие области выходить не собираются.

"Володин угрожает выходом областей из состава Украины. Вынужден его огорчить: никто никуда не выйдет. Вместо этого, готовы принять пару областей РФ. Для восстановления исторической справедливости, демократического управления, внедрения европейских стандартов жизни", - написал Кулеба на странице в Twitter.

Володін погрожує виходом областей із складу України. Вимушений його засмутити: ніхто нікуди не вийде. Натомість, готові прийняти пару областей РФ. Для відновлення історичної справедливості, демократичного управління, запровадження європейських стандартів життя🙂 pic.twitter.com/LmsSePmR3G — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) December 1, 2019

Как сообщал УНИАН, Вячеслав Володин, комментируя закон об украинском языке, заявил, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.