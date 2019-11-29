У Зеленского обратились к Apple из-за "российского" Крыма в приложениях

Обращение направило представительство президента в АРК.

Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым обратилось к Apple из-за обозначения Крыма российской территорией в своих приложениях.

Об этом говорится в сообщении на Facebook-странице представительства.

Читайте такжеApple назвала Крым российским: дипломат сравнил компанию с непризнанными странами (видео)Отмечается, что были направлены запросы в компании Apple Incs, а также к AFP News Agency из-за неправильных обозначений Крыма.

«Представительство Президента Украины в Автономной Республике Крым реагирует на события, связанные с неправильными обозначениями Крыма или отношениями иностранных компаний с компаниями государства-оккупанта в Крыму. За последнее время мы направили соответствующие запросы AFP News Agency и Apple Incs относительно соответствующих ситуаций», – говорится в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, ранее посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple относительно «российского Крыма» в приложениях.