Законодательство должно устанавливать правила контента медиа - Минкульт

Отмечается, что правительство планирует через две недели представить доработанную концепцию законопроекта о дезинформации.

Министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский заявил, что законодательство по информации должно устанавливать правила контента медиа.

Об этом сообщает Громадське.

«Я не считаю, что мы должны регулировать доходность или неприбыльность медиа, а регулировать контент. То есть законодательство должно устанавливать правила контента. Информации о доходности у нас нет», — добавил Бородянский.

Он также заявил, что правительство планирует через две недели представить доработанную концепцию законопроекта о дезинформации.

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«Этот законопроект состоит из нескольких частей: по усилению защиты журналистов, появится механизм индексирования достоверности медиа. Это многослойный вопрос, а не только о дезинформации», — пояснил министр.

Ранее сообщалось, что в Минкульте рассматривают возможность введения должности омбудсмена по вопросам информации для противодействия дезинформации.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабинету министров до 31 декабря разработать законопроект о требованиях и стандартах новостей.

Министр культуры Владимир Бородянский отметил, что Кабмин не будет закреплять стандарты новостей, а определит различные виды информации, в частности дезинформации и опасной информации.