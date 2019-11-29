Лидеры НАТО обсудят ситуацию в Украине и выполнение Минских соглашений

В НАТО приветствуют усилия лидеров "нормандского формата" в попытке добиться прогресса с целью урегулирования ситуации на Донбассе.

Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг и лидеры государств и правительств стран-членов Альянса в Лондоне обсудят ситуацию в Украине и усилия по воплощению Минских соглашений.

Об этом Столтенберг сказал на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной встрече лидеров государств и правительств стран-членов Альянса в Лондоне 3-4 декабря.

В частности, его спросили, следует ли ожидать, что руководители стран НАТО в более широком формате обсудят вопросы встречи лидеров стран "нормандского формата" и урегулирования ситуации на Донбассе, и ожидания Альянса относительно результатов от "нормандской встречи".

"Я уверен, что также ситуация в Украине и усилия с целью воплощения Минских соглашений будут частью обсуждения в Лондоне. Мы приветствуем усилия союзников и "нормандского формата" в попытке достичь прогресса", - заявил Столтенберг.

Он напомнил, что недавно вместе с Североатлантическим советом НАТО посетил Украину. В частности, в Киеве состоялась встреча с президентом Владимиром Зеленским, а в Одессе состоялось ознакомление с тем, как Альянс предоставляет Украине практическую поддержку, в том числе помогает укрепить украинский военно-морской потенциал и особенно оказывает помощь морской академии.

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"И НАТО продолжит оказывать практическую и политическую поддержку Украине и в то же время, когда мы поддерживаем усилия, чтобы попытаться воплотить Минские соглашения и найти устойчивое долгосрочное политическое решение для кризиса в Украине", - сказал Столтенберг.

Отдельно он сказал, что лидеры государств и правительств стран-членов Альянса в Лондоне обсудят вопросы, касающиеся России и будущего контроля над вооружениями.

"Члены НАТО были едины в их реагировании на агрессивные действия России. Наш двуединый подход обороны и диалога сохраняет свою актуальность, и мы продолжаем тесно сотрудничать", - заявил Столтенберг.

Также он напомнил, что в Альянсе согласились, что ответ НАТО на нарушение Россией "договора между США и СССР о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности" (ДРСМД) будет оборонительным, взвешенным и скоординированным.

"И это будет частью важной работы в следующие месяцы", - заявил генсек Альянса.

Как сообщал УНИАН, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг продолжает призывать страны-члены Альянса усилить поддержку Украины.