Apple назвала Крым российским: дипломат сравнил компанию с непризнанными странами (видео)

В США пока празднуют и не торопятся реагировать на скандал.

Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сравнил Apple с непризнанными Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем-за того, что компания в своих приложениях начала обозначать Крым как часть России.

Читайте такжеЛитва призвала Apple отказаться от "невежественной позиции" по КрымуПодробности скандала рассказали в сюжете ТСН.

Отмечается, что сейчас в США один из самых больших семейных праздников – День благодарения, поэтому на запросы журналистов в компании до сих пор не ответили. До сих пор ждут на комментарий и Государственного департамента Америки.

Как сообщал УНИАН, ранее посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple относительно «российского Крыма» в приложениях.