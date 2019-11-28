Apple назвала Крым российским: дипломат сравнил компанию с непризнанными странами (видео)
19:20, 28 ноября 2019Политика
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В США пока празднуют и не торопятся реагировать на скандал.
Посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple относительно "российского Крыма" в приложениях
Бывший посол США в Украине Стивен Пайфер сравнил Apple с непризнанными Абхазией, Южной Осетией и Приднестровьем-за того, что компания в своих приложениях начала обозначать Крым как часть России.
Читайте такжеЛитва призвала Apple отказаться от "невежественной позиции" по КрымуПодробности скандала рассказали в сюжете ТСН.
Отмечается, что сейчас в США один из самых больших семейных праздников – День благодарения, поэтому на запросы журналистов в компании до сих пор не ответили. До сих пор ждут на комментарий и Государственного департамента Америки.
Как сообщал УНИАН, ранее посольство Украины обратилось к Госдепу и Apple относительно «российского Крыма» в приложениях.
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