Садовый будет судиться с прокурорами, которые ведут его дело

Юристы Садового готовят жалобу на действия прокуроров в Генпрокуратуру

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что будет подавать иск против прокуроров, которые ведут его дело и обжалует залог.

Об этом он сообщил в эфире Общественного.

«Я бы вообще требовал, чтобы те люди в прокуратуре, которые все шьют белыми нитками, они понесли наказание... И пусть они расскажут, кто это все заказал, потому что бюджет около 300 млн грн не получил. Мои юристы готовят такое представление», – сказал Садовый.

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Мэр Львова добавил, что его юристы готовят жалобу на действия прокуроров в Генпрокуратуру.

Как сообщал УНИАН, вчера Высший антикоррупционный суд избрал городскому голове Львова Андрею Садовому меру пресечения в виде внесения залога в размере 1 млн 056 тыс. 500 грн.

21 ноября представители САП вручили подозрение Садовому в злоупотреблении властью по делу строительства индустриального парка и незаконного отчуждения земель бывшего колхоза и причинения ущерба государственному бюджету в 93 млн грн.

По словам Садового, "в 2015 году Львов на открытом инвестиционном конкурсе привлек инвестора - компанию CTP. От этой компании за землю город получил 54 млн грн. Это было поле, на котором компания должна построить индустриальный парк".

Садовый утверждает, что начиная с 2015 года идет блокирование этого вопроса со всех сторон: на уровне государственной власти, Генеральной прокуратуры: "С тех пор прокуроры ездят, исследуют, а земля стоит".

В пресс-службе Львовского городского совета сообщили, что во Львове планируется построить индустриальный парк площадью почти 25 га.

Управляющая компания - дочерняя компания голландского гиганта недвижимости производственного назначения в странах Центральной и Восточной Европы СТР. Компания планирует инвестировать в строительство почти 50 млн евро и построить в несколько этапов в среднем 100 тыс. кв. м производственных помещений. Это более 3 тыс. новых рабочих мест. САП просила суд избрать Садовому меру пресечения в виде залога в 50 млн грн.

Садовому инкриминируют ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины - превышение власти и служебных полномочий.