Украина ввела санкции против вандалов и пропагандистов в оккупированном Крыму

Введены санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории АР Крым и города Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещания, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Кабинет министров Украины ввел санкции против тех, кто разрушает объекты культурного наследия на территории АР Крым и города Севастополь, осуществляет там теле- и радиовещания, а также поставляет материалы для оборонно-промышленного комплекса РФ.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Читайте такжеДенисова об "омбудсмене" оккупированного Крыма: согласно Конституции, есть один уполномоченный на всю Украину

«Санкции вводятся в отношении юридических лиц, обеспечивающих незаконную деятельность оккупационной администрации РФ и юридических лиц, привлеченных к проведению незаконных поисковых работ на объектах археологического наследия, уничтожение, разрушение или повреждение объектов культурного наследия. Это 39 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 22 юридические лица, зарегистрированные на территории АР Крым и города Севастополь российским законодательством», - говорится в сообщении.

Отмечается также, что к юридическим лицам, которые незаконно вещают на захваченных радиочастотах на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополь, также предусмотрены санкции. Это 19 юридических лиц, зарегистрированных на территории РФ, и 15 юридических лиц, зарегистрированных на территории АР Крым и г. Севастополь российским законодательством.

Подчеркивается, что санкции применяются к юридическим лицам, привлеченным к поставке материалов, оборудования и услуг предприятиям оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации, которые незаконно расположены на временно оккупированной территории Украины. Это 33 юридических лица, зарегистрированных на территории РФ, и три юридических лица, зарегистрированные на территории АР Крым и г.Севастополь российским законодательством.

В правительстве считают, что такие действия со стороны указанных юридических лиц способствуют легитимации незаконной оккупации и попытки аннексии Автономной Республики Крым и г.Севастополь Российской Федерацией, создает реальные и потенциальные угрозы национальной безопасности Украины.

«Введение санкций к юридическим лицам сделает невозможным ведение ими экономической деятельности на территории Украины. Кроме того, наши партнеры смогут также инициировать введение санкций в отношении определенных юридических лиц в странах Европейского Союза и Соединенных Штатах Америки», - объяснили в Кабмине.