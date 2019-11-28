"Умеете за*бывать": Надежда Савченко "послала" журналиста
14:08, 28 ноября 2019Политика
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В частности, экс-нардеп в ходе общения использовала в адрес журналиста весьма "крепкие" выражения.
Савченко материлась во время разговора / фото УНИАН
Ведущий программы "Антиподы", журналист Сергей Иванов, рассказал о разговоре с экс-нардепом Надеждой Савченко за кадром.
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По его словам, бывшая народная избранница сказала, что журналист умеет "за*бывать" и его хочется послать "нах*й". Об этом Иванов написал на своей странице в Facebook.
Опубликованный диалог Савченко с Ивановым:
- С вас бы вышел хороший следователь
- Я и был хорошим следователем.
- Умеете за*бывать.
- Спасибо.
- Даже нах*й послать хочется.
- Я все делаю для этого.
Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте.
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