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"Умеете за*бывать": Надежда Савченко "послала" журналиста

14:08, 28 ноября 2019
Политика
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Савченко материлась во время разговора / фото УНИАН

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По его словам, бывшая народная избранница сказала, что журналист умеет "за*бывать" и его хочется послать "нах*й". Об этом Иванов написал на своей странице в Facebook.

Опубликованный диалог Савченко с Ивановым:

- С вас бы вышел хороший следователь

- Я и был хорошим следователем.

- Умеете за*бывать.

- Спасибо.

- Даже нах*й послать хочется.

- Я все делаю для этого.

Ранее бывший народный депутат Верховной Рады Надежда Савченко оскандалилась своим поведением в парламенте.

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Теги: #Надежда Савченко