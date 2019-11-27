Рябошапка анонсировал волну сокращений в Генпрокуратуре

На рассмотрение правительства направлен проект постановления о повышении зарплаты прокурорам.

Генеральный прокурор Руслан Рябошапка заявил, что планирует сократить штат прокуратуры с 15 до 10 тысяч человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил журналистам в Киеве.

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«Количество прокуроров, которое есть сегодня, это 15 тысяч. Мы исходим из того, что работать будет 10 тысяч», - сказал Рябошапка.

«Мы будем корректировать, посмотрим по их численности и по цифрам. Все будет зависеть, какая будет заработная плата прокуроров, возможно, мы будем корректировать показатели государственного бюджета», - заметил Рябошапка.

По его словам, на рассмотрение правительства уже направлен проект постановления о повышении зарплаты прокурорам.

Как сообщал УНИАН, 27 ноября Рябошапка также заявил, что не исключает открытия новых уголовных производств, в которых будет фигурировать бывший народный депутат Сергей Пашинский.