Рада после «майских»: о проблемах Донбасса поговорили и забыли

Ситуация на востоке Украины больше не может оставаться в нынешнем «подвешенном» состоянии. Вялотекущая война, как назвал ее один из депутатов от президентской фракции, в ближайшие недели должна или перерасти в официальный конфликт с Российской Федерацией, или закончиться полной автономией оккупированных территорий, а, значит, их дальнейшим переходом в состав северного соседа и на его же содержание.

Такие настроения и аккуратные предположения-прогнозы в рядах народных избранников наблюдаются с начала мая. Теперь же в кулуарах Верховной Рады заговорили не только о необходимости полностью пересмотреть политику власти по отношению к территориям, подконтрольным боевикам, но и допустили возможность «свободы» для данного региона, то есть, видоизмененную, но, по сути, реализацию крымского сценария.

Жесткая блокада

После длительных выходных, которые, по идее, депутаты должны были провести в округах, решая проблемы избирателей, загорелые парламентарии собрались во вторник, 12 мая, на заседания своих фракций. Главный вопрос повестки дня практически у всех политических сил – новые угрозы на Донбассе, а также действия политиков, в случае, если возможные досрочные выборы в Верховную Раду станут реальностью.

После закрытых для прессы фракционных встреч, депутаты были немногословны. Так, в Блоке Петра Порошенко отметили, что фракция обсуждала разговор президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель во время ее визита в Москву: «По нашей информации, Путин занял довольно жесткую позицию к европейским лидерам, прямо заявив им, что украинский «восточный» вопрос он собирается решать, как и крымский: введение войск, референдум и принятие этих территорий в состав РФ. Поэтому, тема номер один, которую мы подняли на заседании - какой должна быть реакция Украины».

Собственно, в этой связи, по мнению парламентариев из пропрезидентской политической силы, решать вопрос с Донбассом нужно в ближайшее время. Причем, выбрав другую тактику и политику, но с оглядкой на поведение российского президента. «Мы действительно обсуждали разговор Путина и Меркель, а также угрозы первого о возможном будущем референдуме. Но, если честно, я не верю, что Путин пойдет на этот шаг. Если и был разговор в таких резких тонах, то делалось это для того, чтобы в очередной раз выиграть себе преференции. Думаю, он блефовал», - рассказал УНИАН народный депутат от БПП Павел Ризаненко.

Впрочем, лидер фракции Блок Петра Порошенко Юрий Луценко, озвучивая официальную позицию, отметил, что БПП не признает полной автономии Донбасса, и не верит в возможное введение в Донецкую и Луганскую области войск РФ. В то же время, он признал, что пересмотр политики Украины к оккупированным территориям, имеет место быть. Политик подчеркнул, что сейчас необходимо поднимать проблему реконструкции Донбасса, в первую очередь, освобожденных территорий. «Это должна быть четкая система взаимодействия. Если точнее, то речь идет, в первую очередь, о рабочих местах для беженцев, а также гуманитарная проблема», - заявил он.

Юрий Луценко также озвучил позицию фракции по поводу дальнейших действий – ужесточить контроль над оккупированными территориями, ввести полную торговую блокаду, включая Крым: «Сепаратисты и те, кто их поддерживает, должны стоять в очереди за украинской гуманитарной помощью. Проезда фур с пивом и пряниками не должно быть, это точно».

Кому нужен новый «референдум»

В свою очередь, в «Народном фронте» после заседания фракции отмечали, что также говорили о новом витке конфликта, о возможной трансформации военных действий на востоке Украины в полноценную войну, где Россия займет уже официальную позицию.

Причин говорить об эскалации, по словам парламентариев, несколько. Во-первых, поскольку на оккупированных территориях полным ходом идет подготовка к очередному «референдуму». Так, по данным пресс-центра АТО, на днях в Торез прибыл эшелон с военной техникой и боеприпасами. «Также среди прочего груза были и бюллетени будущего референдума с уже готовыми отметками о присоединении к России», - отмечается в сообщении 12 мая.

«Вероятно, явка на референдуме снова превысит сто процентов», - иронизируют в штабе.

Во-вторых, депутатов смущает и поведение жителей оккупированных территорий, которые 11 мая радостно праздновали «день рождения» самопровозглашенных республик. Это, по словам парламентариев, заставляет задуматься, стоит ли дальше проливать кровь украинских военнослужащих за тех, кто не хочет быть с Украиной.

И, в-третьих, о необходимости пересмотра позиций всеми сторонами российско-украинского конфликта, по мнению депутатов Верховной Рады, свидетельствует ряд международных визитов. В частности, вслед за канцлером Германии, в Россию прилетел Госсекретарь США Джон Керри, а украинский президент Петр Порошенко, в свою очередь, улетает в Германию ради встречи с Ангелой Меркель. К слову, в России уже намекнули, что от всех этих переговоров ждут важных перемен.

Примечательно, что задолго до окончания визитов международных переговорщиков, представители самопровозглашенных республик уже заговорили о широкой автономии с обязательной фиксацией этого факта в Конституции Украины. Причем, в понимании сепаратистов, «широкая автономия» не отменяет ДНР и ЛНР, а лишь дает «правовое основание документов и отправок грузов». То есть, Украина, по их мнению, должна продолжать финансировать оккупированные территории. А они, со своей стороны, будут распределять финансовые и товарные потоки. Контролировать же территории, по факту, неподконтрольные Украине, будут в Кремле.

И по этому поводу в Верховной Раде нет никаких иллюзий. Депутаты признают, что предметом последних торгов на международном уровне является как раз финансирование проблемного региона. Учитывая, что Россия и так несет миллиардные потери, а также недешево ей обходится аннексированный Крым, Владимир Путин вряд ли захочет взять на себя обязанности по восстановлению разрушенного Донбасса. Хозяину Кремля гораздо выгоднее, путем угроз и запугивания военной мощью, автономии региона, за которую полностью будет платить Украина.

По словам народного депутата из депутатской группы «Воля народа» Сергея Лабазюка, сейчас России совершенно не выгодно и даже бессмысленно вводить войска в Украину – поддержку населением Кремля на неподконтрольных Украине территориях видно невооруженным взглядом. «Вчера на парад в Донецке вышло очень много людей. И, знаете, десятки тысяч людей – это уже не массовка, проплаченная из Москвы, не банда, а люди, которые действительно хотят в Россию», - отметил он.

Поэтому, по его словам, Украине следует признать, что Донбасс она потеряла надолго. Так же, как и Крым. И, вместо того, чтобы воевать за земли, которые определились со своим выбором, следует установить четкий коридор-границу и принять программу экономических отношений с неподконтрольными территориями.

На Европу надейся, но сам не плошай

Тем временем, в Радикальной партии, несмотря на свое название и любовь к громким заявлениям, настроены более спокойно. Депутаты этой политической силы отмечают, что ошибка в решение конфликта на Донбассе изначально была заложена в формате международных переговоров. Так, по мнению народного депутата Виктора Артеменко, без участия таких геополитических игроков как Британия и США, никакие переговоры не принесут результата. «Я не понимаю, почему меморандум в 1994 году был подписан с Россией, Британией и США, после чего Украина отказалась от ядерного оружия, а переговоры по урегулированию конфликта на востоке Украины проходят без Штатов и Британии… Украинская власть должна сделать все, чтобы за столом переговоров оказались эти страны», - считает он.

По словам парламентария, Украина пока мало что делает в этом направлении. В качестве примера Артеменко напомнил, что больше месяца не назначен посол Украины в США, хотя это - одно из самых важных дипломатических ведомств. «Решить конфликт Украина должна исключительно мирным вариантом, те, кто кричат про войну не понимают, что российская армия еще даже не воевала в Украине. Да, мы существенно преобразили нашу армию за этот год, но мы не выдержим напора полномасштабной войны», - считает он.

Кроме того, по его мнению, Украине не хватает правдивой информации о реальной ситуации на востоке. В частности, речь идет о том, что очень много украинцев действительно хотят отсоединения Донбасса. А также о том, что Украине, в ближайшее время, «не видеть ни вступления в ЕС, ни в НАТО». «Я лично не сторонник отсоединения Донбасса, но надо говорить правду – там много тех, кто этого хочет и хотел. С этим надо что-то делать, а власти не проводят никаких мер, даже на прифронтовых территориях, - отметил он. Кроме того, если мы отдадим Донбасс, завтра свои претензии могут высказать и «центральные» украинцы, и западные. Поэтому, единственный выход – это не автономия, а нормальная реформа, децентрализация, которая, к сожалению, тормозится».

За выборами других проблем не видно?

В Оппозиционном блоке, который сегодня занимает очень выгодную позицию «критика», все чаще забывая о том, что именно во времена их пребывания у власти конфликт с РФ и начался, а регион, где сегодня идут военные действия, всегда был исключительно их в электоральном отношении, пока не говорят о каких-либо четких сценариях развития событий. Лидер фракции Юрий Бойко, отвечая на вопрос о будущем Донбасса, почему-то начал говорить об исторических миссиях и примирении. Мол, ребята, давайте жить дружно, а там как-нибудь уладится. «Историческая миссия нашего парламента состоит в том, чтобы примирение Украины и части Донбасса состоялось сегодня, а не через 70 лет этим занимались наши потомки. Поэтому сейчас украинская власть должна приступить к процессу имплементации мирных соглашений, подписанных в Минске. Например, Оппозиционный блок разработал дорожную карту по достижению мира на востоке Украины, которая включает 10 законов, которые необходимо принять, чтобы вернуть жизнь в нормальное русло на Донбассе. Сейчас мы будем требовать их принять», - отметил он, но не озвучил ни одного способа заставить боевиков прекратить огонь по мирным жителям и украинским позициям.

Кстати, так называемые оппозиционеры не единственные, кто в последнее время пытается говорить языком ультиматумов. Так, свои требования к власти выставила и Юлия Тимошенко. Планировалось даже, что в начале рабочего дня партия «Батькивщина» заблокирует трибуну Верховной Рады, но в последний момент было принято решение не создавать шумиху.

Объясняются подобные метаморфозы представителей и коалиции, и оппозиции, просто – грядут выборы. А такие матерые политики, как Юлия Тимошенко, всегда умеет вовремя надавить на нужные болячки ради электоральных побед. Впрочем, в сложившейся ситуации, не стоит защищать и власть. Ведь настроения украинцев как на оккупированных территориях, так и на приграничных к военным действиям, во многом – результат провальной политики и отсутствия видимых реформ.

Ольга Каретникова-Котягина