Хочу четкого понимания, когда и как остановить войну на Донбассе – Зеленский

Президент добавил, что не ожидает прекращения войны уже "завтра".

Президент Украины Владимир Зеленский во время переговоров в нормандском формате хочет добиться «четкого понимания, когда и как можно остановить войну» на Донбассе,

Читайте такжеУкраина выполнила все необходимые условия для встречи в «нормандском формате» - секретарь СНБООб этом Зеленский заявил на брифинге после встречи с президентом Литвы Гитанасом Науседой 27 ноября, сообщает Delfi.

Он дал понять, что готов к переговорам в различных форматах в рамках нормандской встречи.

При этом Зеленский отметил, что не ожидает прекращения войны уже «завтра».

«Я хочу четкого понимания, как президент Украины, страны, которая воюет, когда мы можем и как мы можем на самом деле остановить эту войну», – сказал он.

Как ранее сообщал УНИАН, по словам Зеленского, давление и санкции против РФ должны продолжаться до полной деоккупации всех территорий Украины.