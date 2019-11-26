Зеленский призвал украинцев Эстонии возвращаться на Родину (фото)

Украинская община Эстонии заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинскую общину в Эстонии возвращаться на Родину.

Как сообщает пресс-служба главы украинского государства, в Таллинне Зеленский пообщался с представителями украинской общины, в частности с теми, кто проходит реабилитацию в Эстонии.

Отмечается, что участники встречи выразили поддержку действиям украинской власти, в том числе шагам, направленным на достижение мира на Донбассе. «Мы все хотим, чтобы Украина знала: она не одна - мир с вами, Европа с вами, Эстония с вами», - сказала представительница украинской общины Лидия Лане.

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Украинская община Эстонии заверила, что верит в евроинтеграционную динамику Украины, и многие хотят вернуться на Родину.

Глава государства поблагодарил общину за активную позицию. «Возвращайтесь в Украину, начинайте работу, поднимайте производство. Присоединяйтесь к нам!», - обратился к представителям общины Зеленский.

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