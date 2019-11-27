Разумков о возвращении оккупированных территорий: "красные линии" остаются неизменными
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркивает, что Украина будет идти дипломатическим путем для возвращения своих территорий.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.
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"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине идет война, Украина борется на разных фронтах за свою территориальную целостность и возврат временно оккупированных территорий. Я хотел бы вас заверить, что мы прилагаем максимум усилий, и для себя принимаем как единственный возможный путь - это дипломатический путь решения этой проблемы", - отметил Разумков.
По словам председателя ВР, парламент также приобщается к данному процессу и старается как можно быстрее решить эту проблему.
"Однако есть "красные линии", которые вы хорошо все знаете. Это вопросы, связанные с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально", - сказал Разумков.
В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что поддерживает слова Разумкова о том, что "Украина четко настроена на дипломатический способ урегулирования конфликта с Российской Федерацией".
"Но без международной поддержки и без вашей поддержки это достичь будет очень трудно. Мы рассчитываем на то, что дальнейший принцип территориальной целостности и поддержка друг друга будет доминировать в нашей организации", - сказал он и выразил надежду на то, что никакие попытки других стран навредить сотрудничества стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова - УНИАН) не будут иметь успеха.
Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будут разрабатывать после встречи лидеров стран "нормандского формата".