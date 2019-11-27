Разумков о возвращении оккупированных территорий: "красные линии" остаются неизменными

В МИД, в свою очередь, подчеркнули, что Украина четко настроена на дипломатический способ урегулирования ситуации с Россией.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подчеркивает, что Украина будет идти дипломатическим путем для возвращения своих территорий.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время открытия 12-й сессии Парламентской ассамблеи Организации за демократию и экономическое развитие - ГУАМ.

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"Мы сегодня находимся в достаточно тяжелом положении: в Украине идет война, Украина борется на разных фронтах за свою территориальную целостность и возврат временно оккупированных территорий. Я хотел бы вас заверить, что мы прилагаем максимум усилий, и для себя принимаем как единственный возможный путь - это дипломатический путь решения этой проблемы", - отметил Разумков.

По словам председателя ВР, парламент также приобщается к данному процессу и старается как можно быстрее решить эту проблему.

"Однако есть "красные линии", которые вы хорошо все знаете. Это вопросы, связанные с тем, что не может быть торговли своими территориями и своими гражданами. Это принципиально", - сказал Разумков.

В свою очередь, заместитель министра иностранных дел Василий Боднар отметил, что поддерживает слова Разумкова о том, что "Украина четко настроена на дипломатический способ урегулирования конфликта с Российской Федерацией".

"Но без международной поддержки и без вашей поддержки это достичь будет очень трудно. Мы рассчитываем на то, что дальнейший принцип территориальной целостности и поддержка друг друга будет доминировать в нашей организации", - сказал он и выразил надежду на то, что никакие попытки других стран навредить сотрудничества стран ГУАМ (Грузия, Украина, Азербайджан, Молдова - УНИАН) не будут иметь успеха.

Как сообщал УНИАН, председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будут разрабатывать после встречи лидеров стран "нормандского формата".