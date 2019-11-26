цей матеріал доступний українською

Новый закон о статусе Донбасса будут готовить после встречи "нормандской четверки" - Разумков

12:18, 26 ноября 2019
Политика
209 0
Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков / Фото УНИАН

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос относительно того, разрабатывается ли уже в парламенте такой законопроект.

"Я думаю, что, как и обещал президент, после "нормандского формата" мы сможем более глобального, вместе с украинским обществом, приобщиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный законопроект", - сказал спикер.

Читайте такжеПристайко объяснил, как согласовать закон о статусе Донбасса с ОРДЛО

Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, согласующее так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

Президент подчеркнул, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

Встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новость в сюжете: Подготовка встречи лидеров "нормандской четверки"
Теги: #особый статус Донбасса#закон об особом статусе#Дмитрий Разумков