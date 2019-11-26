Новый закон о статусе Донбасса будут готовить после встречи "нормандской четверки" - Разумков

Глава Верховной Рады Дмитрий Разумков также в очередной раз отметил, что к разработке нового закона должно быть приобщено общество.

Новый закон об особом статусе Донбасса будут разрабатывать после встречи лидеров стран "нормандского формата".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сообщил во время брифинга, отвечая на вопрос относительно того, разрабатывается ли уже в парламенте такой законопроект.

"Я думаю, что, как и обещал президент, после "нормандского формата" мы сможем более глобального, вместе с украинским обществом, приобщиться к этому процессу для того, чтобы это был качественный законопроект", - сказал спикер.

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Как сообщал УНИАН, 1 октября президент Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона на переговорах Трехсторонней контактной группы в Минске ответила на письмо специального представителя ОБСЕ Мартина Сайдика, согласующее так называемую "формулу Штайнмайера".

"Мы ответили на письмо господина Сайдика, что мы согласовываем текст "формулы Штайнмайера", - сказал президент и добавил, что эта формула должна быть имплементирована в новый закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Действующий закон об особом порядке самоуправления Донбасса действует до 31 декабря 2019 года.

Президент подчеркнул, новый закон Верховная Рада будет разрабатывать в тесном сотрудничестве и при публичном обсуждении с обществом и в нем не будет перейдена ни одна "красная линия".

Встреча глав государств «нормандского формата» запланирована на 9 декабря.